Kevin sprong ooit van deze brug, nu regelt hij vangnet voor zelfdoders

Kevin Hines was verward, boos, dronk veel, en nam zijn medicijnen niet. Hij kampte met een depressie, een bipolaire stoornis en hallucineerde, toen hij op 25 september 2000 over de reling van de Golden Gate Bridge dook. Zodra zijn handen los lieten, had hij spijt. Hij heeft het verhaal later vaak verteld - hij realiseerde zich dat hij een fout had gemaakt zodra hij sprong. Dat hij het kan navertellen, zoals hij geregeld doet als zelfmoordpreventie-activist, is een wonder, dat hij zelf aan God toeschrijft.