Kidnappers Haïti laten laatste gegijzelden van ontvoerde groep missionarissen vrij

Het gaat om Canadezen en Amerikanen die verbonden zijn aan de Amerikaanse organisatie Christian Aid Ministries. De bende 400 Mawozo ontvoerde de groep in oktober op klaarlichte dag na een bezoek aan een weeshuis ten westen van hoofdstad Port-au-Prince. 400 Mawozo, een van de machtigste bendes in Haïti, maakt in dat gebied de dienst uit.

De kidnappers eisten 17 miljoen dollar (bijna 15 miljoen euro) aan losgeld. De leider van de bende dreigde in een video die eind oktober op sociale media werd geplaatst gijzelaars te executeren. De Amerikaanse FBI en de Haïtiaanse autoriteiten onderhandelden met 400 Mawozo over de vrijlatingen. Of er uiteindelijk losgeld is betaald, is niet duidelijk.

‘Vurige gebeden’

Christian Aid Ministries bevestigt op haar website dat de groep is vrijgelaten en nu in veiligheid is. Hoe zij er aan toe zijn en wanneer de twaalf naar huis komen is nog niet bekendgemaakt. ,,Bedankt voor jullie vurige gebeden in de afgelopen twee maanden”, stelt de christelijke hulporganisatie. ,,We hopen zo snel mogelijk meer informatie te kunnen geven.”

De politie in Haïti is al langere tijd op zoek naar de leider van 400 Mawozo. Hij wordt verdacht van allerlei misdrijven, waaronder moord, ontvoering en het overvallen van goederentransporten. Het aantal ontvoeringen in Haïti steeg fors sinds president Jovenel Moïse in juli werd vermoord. In totaal zijn dit jaar al meer dan achthonderd mensen gekidnapt.