Kidnapping ten einde: echtpaar na weken gered van jihadisten in Filipijnen

Acrobate glipt, terwijl circuspu­bliek toekijkt, uit veilig­heids­tuig­je en valt van 9 meter in piste

24 november In een kerstcircus in het Londense Hyde Park is vanavond, terwijl honderden ouders en kinderen vol afgrijzen toekeken, de 35-jarige Britse luchtacrobate Jackie Louise Armstrong van 9 meter hoogte in de piste gevallen. De artieste glipte volgens ooggetuigen tijdens haar act uit een aan kabels bevestigd veiligheidstuigje en bleef na haar val bewegingloos op de grond liggen.