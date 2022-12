Kiev onthult afzendadres van bloederige pakketten aan Oekraïense ambassades

‘Alle enveloppen hebben hetzelfde afzendadres: dat van een Tesla-autodealer in het Duitse Sindelfingen', schrijft hij op Facebook. Hoeveel personen erachter zitten en wie het zijn, is volgens hem onduidelijk. ‘Meestal werd de verzending gedaan vanuit postkantoren die niet waren uitgerust met videobewakingssystemen. De afzenders namen ook maatregelen om geen dna-sporen op de pakketjes achter te laten. Dit geeft met name het professionele uitvoeringsniveau aan’.

De afgelopen twee dagen werden verdachte pakketten bezorgd bij de Oekraïense ambassades in Italië, Polen, Portugal, Roemenië en Denemarken alsook bij het consulaat in de Poolse stad Gdańsk. In totaal zijn er volgens Koeleba al 31 gevallen in vijftien landen: Oostenrijk (1), het Vaticaan (1), Denemarken (1), Spanje (5), Italië (4), Kazachstan (1), Nederland (1), Polen (6), Portugal (2), Roemenië (2), VS (1), Hongarije (2), Frankrijk (1), Kroatië (1) en Tsjechië (2).

Ongekende terreurcampagne

De minister van Buitenlandse zaken spreekt van een ‘qua omvang ongekende terreurcampagne’ tegen Oekraïense diplomaten. ‘Niet alleen in de context van Oekraïne, maar ook op wereldniveau. Ik kan me geen andere periode in de geschiedenis herinneren waarin zoveel ambassades en consulaten van één enkel land in zo’n korte tijd zo massaal werden aangevallen’, aldus Koeleba.

Hij staat naar eigen zeggen voortdurend in contact met de ministers van buitenlandse zaken in de betroffen landen en de Oekraïense ambassades werken volgens hem samen met de autoriteiten in het kader van het onderzoek naar alle gevallen van bedreiging. ‘Ik ben tevens de wetshandhavingsinstanties van Oekraïne dankbaar, die ook prompt met een onderzoek zijn begonnen. Maar hoe hard de vijanden de Oekraïense diplomatie ook proberen te intimideren, ze zullen er niet in slagen. Wij blijven ons inzetten voor de overwinning van Oekraïne.’

Envelop bij bedrijf in Beieren

Het Duitse nieuwsportaal Tag24 meldde dinsdag dat de recherche een mogelijk verband onderzoekt met een envelop met een dierenoog die eind november werd bezorgd bij een bedrijf in Neu-Ulm in de deelstaat Beieren. De plaats ligt aan de grens met Baden-Württemberg en is zo’n 100 kilometer verwijderd van Sindelfingen. Een medewerker die de envelop had geopend, werd daarna onwel. Omdat niet kon worden uitgesloten dat de kleverige inhoud een gevaarlijke stof bevatte, rukten de hulpdiensten massaal uit naar het bedrijf.

Een politiewoordvoerder verklaarde dinsdag aan het nieuwsportaal dat het omwille van het onderzoek niet mogelijk was iets te zeggen over mogelijke verdachten, maar zei wel dat het betreffende bedrijf actief is in de automobielindustrie.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: