Kiev weer onder vuur door Russische kruisraketten: ‘Geen raket zal de geest van de Oekraïners breken’

met videoRussische kruisraketten hebben vanochtend een wooncomplex nabij het centrum van Kiev getroffen. Volgens de burgemeester van de stad, Vitali Klitsjko, zou de aanval een poging van Moskou zijn geweest om ‘de Oekraïners te intimideren’,enkele uren vóór de opening van een G7-top in Duitsland, waar de oorlog in Oekraïne bovenaan de agenda staat.

Bij zonsopkomst werden de bewoners van de Oekraïense hoofdstad wakker door luide explosies. Politiehoofd Ihor Klymenko zei op de Oekraïense televisie dat er zeker vijf mensen gewond zijn geraakt. Kiev was sinds begin juni gespaard gebleven van Russische bombardementen. Westerse journalisten zagen vanochtend de bovenste drie verdiepingen van een gebouw in brand staan ​​en het trappenhuis was volledig verwoest. De politie had het gebied afgesloten.

Vier gewonden, waaronder een 7-jarig meisje en haar moeder, werden opgenomen in het ziekenhuis, meldde burgemeester Klitsjko op Telegram. Hij voegde eraan toe dat het reddingswerk gaande was. ,,Onze soldaten doen er alles aan om aanvallen op onze stad te voorkomen. Maar helaas kunnen we de veiligheid in Kiev of elders in Oekraïne niet 100% garanderen zolang deze agressie voortduurt”, aldus Klitsjko. Eén Russische raket zou zijn neergeschoten door luchtafweer in de regio Kiev, de resten van het projectiel vielen op een dorp, aldus Oleksiy Kuleba, gouverneur van de regio Kiev, op Telegram. Naar verluidt zouden vanochtend in totaal 14 kruisraketten op Kiev en zijn regio zijn afgevuurd. ,,Ze hebben hier drie keer gebombardeerd. Ik werd wakker met de eerste explosie, ging naar het balkon en zag raketten vallen en hoorde een enorme explosie, alles trilde. Ik zag eigen ogen gewonde mensen naar buiten komen”, aldus een bewoner.

De getroffen flat in de Kievse wijk Shevchenkivskiy.

Zelfde complex

Eind april trof een ander Russisch bombardement hetzelfde wooncomplex in de hoofdstad tijdens een bezoek van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. Een Oekraïense journalist van Radio Liberty werd vervolgens in haar appartement vermoord. Vandaag spreken de leiders van de grote mogendheden, waaronder de Amerikaanse president Joe Biden, in de Beierse Alpen op de G7-top over Oekraïne.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei gisteravond dat hij van plan was deel te nemen via een videoconferentie met de leiders. ,,Dit is zo’n fase in de oorlog - moreel moeilijk, emotioneel moeilijk (...). Het is niet alleen de vernietiging van onze infrastructuur, het is ook de cynische druk, berekend op de emoties van de bevolking”, aldus Zelenski. Maar ‘geen enkele Russische raket of bombardement zal de geest van de Oekraïners breken’. Hij pleitte ook opnieuw voor meer westerse hulp bij bewapening en luchtafweersystemen, en vond de huidige sancties ‘onvoldoende’.

De Russische president Vladimir Poetin heeft aangekondigd dat zijn land ‘in de komende maanden’ aan Belarus, van waaruit aanvallen zijn uitgevoerd op Oekraïens grondgebied, raketten zal leveren die nucleaire ladingen kunnen dragen. In verklaringen die de betrekkingen tussen Moskou en het Westen verder onder druk zouden kunnen zetten, zeiden de twee leiders ook dat ze de Belarussische luchtmacht wilden moderniseren om het in staat te stellen kernwapens te dragen. Aan het begin van de invasie van Oekraïne op 24 februari werden vanuit Belarus diverse raketaanvallen uitgevoerd.

Russische troepen hebben gisteren de evacuatie gestaakt van burgers die zich schuilhielden in een chemische fabriek in de Oekraïense stad Severodonetsk. Volgens het Russische persbureau TASS verhinderden Oekraïense artilleriebeschietingen de veilige aftocht van de burgers.

Zowel Rusland als Oekraïne meldde zaterdag dat de strategisch gelegen stad in de regio Loehansk volledig in handen is van het Russische leger en van pro-Russische separatisten. Toch wordt er nog altijd gevochten. Een adviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski erkende zaterdagavond dat de Oekraïense artillerie de stad beschiet. Volgens de adviseur zijn er ook nog Oekraïense commando’s in Severodonetsk die doelen doorgeven.