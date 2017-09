Kijk hier live naar orkaan Irma

Eerste beelden van schade na orkaan Irma

13:47 Dit zijn de eerste beelden van de schade op Sint Maarten nadat orkaan Irma aan land kwam. De orkaan is net zo groot als Frankrijk. Op de beelden is te zien dat de haven zwaar getroffen is. In het Beach Plaza hotel bekijken de gasten de schade terwijl ze in het oog van de orkaan zitten.