Killer robots sneller ontwikkeld door oorlog Oekraïne: ‘Zwermen van drones zijn nieuwe massavernietigingswapens’

Door de oorlog in Oekraïne denken verschillende landen méér dan ooit aan AI en robots om oorlog te voeren: de Verenigde Staten hebben de regels voor ‘AI - killer robots’ voor het eerst in tien jaar bijgesteld, zodat hun ontwikkeling en aankoop sneller kan gaan. Het begin van een nieuwe wapenwedloop.

Er komen veel mensen om het leven in Oekraïne en de druk om daar wat aan te doen is groot. Zowel aan Oekraïense als Russische zijde. Wapensystemen die werken met artificiële intelligentie kunnen soldaten vervangen. Denk daarbij aan drones die boven vijandelijk gebied vliegen en uit zichzelf een explosief droppen zodra ze een tegenstander detecteren, in plaats van daar een soldaat op de loer te leggen.

Professor Sven Biscop, gespecialiseerd in veiligheid en defensie, zei over dat soort systemen dat je beslissingen over leven en dood niet kan overlaten aan een machine. Toch lijken zowel de VS en NAVO als het Russische kamp stilaan gewonnen voor meer slimme robots en wapens in oorlogsgebied.

Regels verduidelijken

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft namelijk voor het eerst in tien jaar de regels voor autonome wapensystemen veranderd. Onder het ‘Directive 3000.09' kwam er een update die onder andere duidelijk maakt wélke overheidsdienst verantwoordelijk is. Opvallend is dat de richtlijn het ontwikkelen van autonome wapens en robots met AI niet verbiedt. Ze zijn wel gebonden aan ethische regels, en dat is meteen de officiële reden waarom het DoD de richtlijn heeft uitgevaardigd.

Maar de VS richten ook een werkgroep op die toezicht houdt op de ontwikkeling van autonome wapensystemen. Die bestaat uit specialisten die de beslissing over het aankopen en ontwikkelen van dat soort systemen sneller kunnen laten gaan, door ook sneller advies te geven hogerop de rangen over wat ze moeten kopen of waar geld naartoe moet gaan.

Oekraïns vicepremier Mykhailo Fedorov zei begin dit jaar al dat bijvoorbeeld volledig autonome drones die effectief mensen doden ‘de volgende en logische stap zijn’ in de ontwikkeling van wapensystemen. Zowel binnen de NAVO als bij nationale regeringen wordt daar voorzichtig mee omgesprongen. Maar het is wel duidelijk: hoe langer de oorlog in Oekraïne duurt, hoe meer (semi-)autonome wapensystemen op de voorgrond komen.

Volledig scherm De Oekraïense vicepremier Mykhailo Fedorov denkt dat hoe langer de oorlog in Oekraïne duurt, hoe groter de kans wordt dat autonome wapens worden ingezet. © Dubetskyi-Ph (CC BY-SA 4.0)

Drones gaven een duwtje

De ontwikkeling van AI-wapensystemen kreeg ook een duwtje door het grote publiek. Kijkers overal ter wereld zagen op televisie al beelden van heldhaftige Oekraïense soldaten die bestaande drones van de Chinese fabrikant DJI ombouwen tot wapensystemen die een bom kunnen droppen boven vijandig gebied.

KIJK. Beelden tonen hoe Oekraïense drone Russische tank aanvalt

Zo’n DJI-drone kost ongeveer vijfhonderd euro. En bewijst dat (semi-)autonome wapensystemen niet noodzakelijk duur zijn. De menselijke kost van een soldaat die een granaat gooit dichtbij de vuurlinie is potentieel veel groter, dan wanneer een drone uit de lucht wordt geknald. En het publiek reageert daar uiteraard net iets minder enthousiast op.

Volledig scherm In Oekraïne worden consumentendrones voor het eerst massaal ingezet als wapensysteem. © AFP

Goedkope drones kunnen op termijn ook massaal en allemaal tegelijk aanvallen, een ‘swarm’ (zwerm) heet zoiets. Dat is een kwestie van de juiste software maken. Al wordt de kans op fouten - zoals het aanvallen van niet-vijanden op het slagveld - veel groter als je zoiets doet. Er is wel een groot voordeel als een computer groepen van drones bestuurt: de gespecialiseerde dronepiloten hou je dan voor andere missies die moeilijker zijn.

Belangrijk is dan wel dat zo'n AI geen fouten maakt, of toch zo weinig mogelijk. Want officieel willen de Amerikaanse regels dat zo'n wapensystemen gebouwd worden zodat het ‘zo onwaarschijnlijk mogelijk is’ dat ze ongewild in actie komen. Merk op: ‘onwaarschijnlijk’ betekent niet foutloos.

,,Sommige auteurs noemen autonome zwermen nieuwe massavernietigingswapen”, zegt Majoor Dirk Naessens van ons Belgisch leger. “Ze zijn inderdaad relatief goedkoop, kunnen eenvoudig geproduceerd worden en kunnen massaal ingezet worden door één operator die uiteindelijk enkel het systeem moet activeren om ontzettend veel schade en doden te veroorzaken. Hoewel de technologie hiervoor nog niet op punt staat, is dit een grote bekommernis voor wetenschappers die zich met AI bezig houden.”

Dodelijke wapens

Wat ‘autonoom’ betekent is voer voor discussie. In de extreemste definitie gaat het om wapens die zelf een tegenstander uitkiezen, zonder dat daar een mens bij te pas komt, en ook zelf ‘beslissen’ of ze die verwonden/doden of niet. Op dit moment staan heel wat partijen daar weigerachtig tegenover. De kans op fouten is groot. Toch betekent autonoom exact dat voor de Amerikaanse defensie.

Die hebben het over “een wapensysteem dat, eens geactiveerd, doelwitten kan uitkiezen en elimineren zonder de tussenkomst van een menselijke operator”. Dat kan ver gaan, stel je voor dat een landmijn het verschil ‘ziet’ tussen een Oekraïner of een Rus, bijvoorbeeld.

,,Sommige wapensystemen zoals de Goalkeeper, een systeem tegen vijandelijke raketten, is aan boord van onze Belgische fregatten”, zegt Naessens. ,,Het maakt gebruik van een snelvuurkanon. Dat heeft ook een volautomatische modus en kan dus doelwitten selecteren en aanvallen zonder menselijke tussenkomst”, vertelt hij. ,,In dit geval kan een operator wel tussenkomen in geval er iets fout zou lopen. In het jargon worden dat geautomatiseerde wapensystemen genoemd.”

Volledig scherm De Thales Goalkeeper wordt ook op de Belgische fregatten gebruikt en heeft een volautomatische modus. © Konklijke Nederlandse Marine.

Robotbewakers

Legers zullen autonome systemen vooral eerst gebruiken daar waar de kans op fouten klein. Zoals voor (grens)bewaking. In de zone tussen Zuid en Noord-Korea bijvoorbeeld komt niet zoveel volk. De twee kampen leven er wel op gespannen voet. Om 250 kilometer grenzen te baweken heb je heel wat militairen nodig. Zuid-Korea heeft daarom samen met Samsung de SGR-A1 ontwikkeld, kort samengevat een ‘robotbewaker’.

Hij detecteert met camera’s of iemand in de buurt komt en kan dan met een luidspreker om een code vragen. Als een soldaat van de tegenpartij - die zo'n code niet kent - die niet roept dan kan de SGR in actie komen. Door rubberen kogels af te vuren, of door een alarm te laten klinken. In theorie moet een militair op afstand nog ingrijpen voor dat gebeurt. In de praktijk kan de SGR volledig autonoom werken. Maar de exacte werking (en inzet) van de SGR-A1 is geheim.

Volledig scherm Aan de DMZ tussen Zuid en Noord-Korea worden al autonome wapensystemen gebruikt. © AFP

Ook Oekraïne zetten ze sinds eind januari autonome systemen voor bewaking. Fedorov kondigde aan dat belangrijke energiecentrales in Oekraïne de ‘Shahed drone hunter’ gebruiken. Dat systeem kan tot op veertig kilometer vijandige drones detecteren, blokkeert hun radiofrequenties en lanceert zelf een drone die het vijandige tuig met een net uit de lucht katapulteert.

Volledig scherm De Fortem DroneHunter F700 wordt gebruikt in Oekraïne om vijandige drones uit de lucht te halen. © Fortem

Oekraïne kon zes van die dingen kopen nadat meer dan 600.000 sympathisanten geld inzamelden voor de aankoop. Het toont hoe betrokken de publieke opinie is, en zelfs voor AI-systemen betaalt.

KIJK. Dit zijn de nieuwe ‘killerrobots’ van de Russen

Wapenwedloop

Uiteraard kijken tegenstanders mee. Een Russisch bedrijf kondigde begin deze maand nog aan te werken aan een 'killer-robot’ die de pas geleverde tanks van Oekraïne autonoom zal proberen verschalken. De ‘Marker’ werd in sommige middens niet al te serieus genomen, omdat hij ook Russisch propaganda kan zijn. Rusland zou maar over vijf exemplaren beschikken. Maar dat Rusland er mee naar buiten komt, bewijst dat ze ook in Moskou inzien dat (autonome) technologie het verschil kan maken.

Volledig scherm De 'Marker' die automatisch tanks kan uitschakelen. © Videostill

Meer schrik moeten we op langere termijn hebben van China. Daar hebben ze het belang van AI, robots en ‘swarms’ van drones al lang ingezien. Ze hebben daar de fabrieken én technologie in huis om ze massaal te produceren. China is vastbesloten een militair zwaargewicht te worden. En het leert ongetwijfeld uit wat het Westen doet in Oekraïne, zeker technologisch.

In dat opzicht heeft de oorlog in Oekraïne iets in gang gezet wat niet snel zal stoppen: goedkope, geautomatiseerde oorlogsvoering zal de inzet worden van een nieuwe wapenwedloop. Zelfs als de oorlog in het land ooit achter de rug is.