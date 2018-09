Kim Jong-un en Donald Trump plannen nieuwe ontmoeting

Sanders omschreef het epistel als ,,warm'' en ,,positief''. Ze zei tegen verslaggevers dat de militaire parade die zondag in Pyongyang werd gehouden op de zeventigste verjaardag van de Democratische Volksrepubliek een goed signaal afgaf voor de besprekingen over nucleaire ontwapening op het Koreaans schiereiland. Er werden immers geen kernraketten voor de lange afstand geshowd. In zijn brief belooft Kim opnieuw dat denuclearisering centraal blijft staan.

Trump, die de uitnodiging vrijdag al had aangekondigd, en Kim zaten op 12 juni in Singapore voor het eerst tegenover elkaar om te praten over het ontmantelen van de kernwapens in ruil voor opheffing van de sancties en economische hulp. De top leverde volgens critici weinig concreets op. Ze vroegen zich tevens af of Kim wel echt bereid is de atoombommen die de VS kunnen bereiken op te geven en, zo ja, hoe en wanneer dat gaat gebeuren.