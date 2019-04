Kim Jong-Un keert tevreden terug van bezoek Poetin

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is weer terug in zijn thuisland. Noord-Koreaanse staatsmedia melden zaterdag dat de gepantserde trein van de dictator is aangekomen, berichten Zuid-Koreaanse media. Het is onduidelijk wanneer dat precies gebeurde. Kim zou bij het verlaten van zijn trein ,,enthousiast zijn toegejuicht’' door de menigte, aldus het staatspersbureau KCNA, de spreekbuis van zijn geïsoleerde regime. Op een foto is te zien dat de dictator over een rode loper langs een erewacht loopt. Zijn staatspersbureau bericht dat Kim zich in het buitenland heeft ingezet voor ,,vrede en veiligheid’' op het Koreaanse schiereiland en de regio.