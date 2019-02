Kim Jong-un koopt macht met wodka

Trump hoopt op succes bij top met Kim

7:53 De Amerikaanse president Donald Trump hoopt op een succes van zijn topontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Vietnam. ,,Hopelijk zal het succesvol zijn”, zei Trump tijdens een werklunch met de Vietnamese premier Nguyen Xuan Phuc in Hanoi. ,,We zullen zien wat er gebeurt.’'