Kim Jong-un ontmoet Zuid-Koreaanse gezanten

Russische ex-spion vergiftigd in Brits winkelcentrum

5 maart De man die gisteren doodziek werd nadat hem in een winkelcentrum in het zuidwesten van Engeland een nog onbekende stof was toegediend, is een voormalige Russische spion. Dat heeft de BBC vandaag te horen gekregen. De zaak roept herinneringen op aan de vergiftiging van de overgelopen Russische spion Aleksandr Litvinenko (43) in 2006.