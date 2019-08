Kimberly en Jonas komen terug van huwelijk en vinden huis vol papiersnippers: ‘We voelen ons onveilig’

Voor Kimberly de Vis (34) en Jonas de Mits (33) uit het Belgische Waarschoot eindigde de mooiste dag van hun leven in tranen. Het koppel trouwde zaterdagmiddag, maar toen ze ’s nachts thuiskwamen ontdekten ze een ware ravage. ,,Papiersnippers overal, van in het brood tot in de kledingkasten en de douche. Of het een grap van mijn vrienden is? Nee, dat kan niet”, zegt Kimberly in tranen. ,,Wij dienen zeker een klacht in.”

,,Ik voel me niet meer veilig in huis”, zegt de pasgetrouwde Kimberly. Zij en haar man vertrokken zaterdag om als man en vrouw terug te keren. ,,We lieten het huis netjes achter, alles op slot. En we hadden ook duidelijk gemaakt aan onze vrienden dat er niks met ons huis mocht gebeuren. Ik heb aan één persoon de sleutel gegeven van het huis en die vertrouw ik voor honderd procent.”



Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Het huis werd volledig onder de papiersnippers bedolven. © RV

Snippers

Het kersverse paar kwam gisterochtend rond 5.30 uur thuis in Renning. Voor het huis hing een doek, het huis zelf was gevuld met papiersnippers. ,,Ik had het eerst niet door, ik dacht dat ik aan het dromen was”, zegt Kimberly. ,,De papiersnippers zaten overal. In de kleerkasten, in douche, tot in het brood. Enkel de kinderkamers en speelkamers bleven gespaard. Ik kwam nuchter terug van het feest, mijn man... die was ook snel nuchter.”



Meer dan zeven uur lang hebben ze hun huis schoongemaakt. ,,Van 7.30 uur tot 15.00 uur zijn we met twintig personen bezig geweest om alles op te ruimen.”



Het lijkt op een grap die vaak uitgehaald wordt na een bruiloft: het huis van de pasgehuwden dat ‘gedecoreerd’ wordt. Maar daar is volgens Kimberly en haar man geen sprake van. ,,Het kan niet dat mijn vrienden dit gepland hebben. Toen ik hen confronteerde met de staat van het huis, ontkenden ze onmiddellijk. Ze waren in shock, maar ik geloofde ze niet.”

Quote Van 7.30 tot 15 uur zijn we zondag met twintig personen bezig geweest om alles op te ruimen Kimberly De Vis

Verdachte man

Gedurende de dag kwam er meer aan het licht, waardoor Kimberly te weten kwam dat haar vrienden het niet gedaan hadden. ,,Mijn overburen hebben foto’s kunnen nemen van een verdachte man, die rond 19.30 uur met ons huis bezig was. Hij had volle vuilniszakken mee en reed rond met een Dodge Ram. Ik heb zijn foto aan iedereen laten zien, maar niemand kent hem. Zelfs al is hij ingehuurd, hij kon niet naar binnen. Alle sloten zijn in februari vervangen. En de sleutel kopiëren kan niet, je hebt er een code voor nodig. Wat hebben wij misdaan?”, vraagt ze in tranen.



,,Wij dienen sowieso een klacht in.” De politie werd dan ook zondagochtend op de hoogte gesteld. ,,Later deze week nemen we contact op met het koppel, om te zien of er al dan niet een klacht ingediend moet worden.”

Volledig scherm Het huis werd volledig onder de papiersnippers bedolven. © RV

Volledig scherm Het huis werd volledig onder de papiersnippers bedolven. © RV

Volledig scherm Het huis werd volledig onder de papiersnippers bedolven. © RV