Kinderboek uit India noemt Hitler als inspirerende leider

Adolf Hitler, zij aan zij met Mahatma Gandhi en Nelson Mandela? Een Indiase kinderboekenuitgever heeft voor herrie gezorgd met een omstreden boek over elf wereldleiders. Daarin figureert Hitler prominent tussen andere 'inspirerende leiders die hun leven hebben gewijd aan het verbeteren van het leven van de mensen in hun land’.

Het drie jaar geleden verschenen boek wordt sinds kort ook online aangeboden. Dat leidde tot woede bij verschillende joodse organisaties. Ze vragen het kinderboek uit de handel te nemen. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd en volgens de Indiase uitgever is daar ook geen reden toe. ‘Hitler werd in de lijst opgenomen vanwege zijn leiderschapskwaliteiten en zijn toespraken waarmee hij de massa’s beïnvloedde. Het gaat er hier niet om hoe hij zijn politiek ten uitvoer bracht of dat hij een goede of een slechte leider was. Hij was machtig, daarom staat hij in het boek’, aldus een verklaring van uitgever B. Jain Publising Group.

Onbegrijpelijk, aldus Abraham Cooper van het Simon Wiesenthal Center in Los Angeles, een internationale joodse organisatie voor mensenrechten. “Mensen die het leven van hun landgenoten hebben verbeterd? Adolf Hitler? Zo’n beschrijving zal vreugdetranen brengen in de ogen van Nazi’s en hun racistische neonazistische erfgenamen”, meldt Cooper aan de Amerikaanse krant New York Times. Hij maakt zich zorgen dat jonge mensen die geen of weinig historisch besef hebben een heel verkeerd idee krijgen van wat een werkelijk grote en humanitaire leider is.

Wie de tekst van het Indiase boek heeft geschreven is niet bekend. De uitgever snapt de ophef niet. Nooit eerder kreeg hij klachten over het boek, laat hij weten. Het is niet de eerste keer dat Hitler in Aziatische landen toch anders wordt begrepen dan in het Westen. Vorig jaar liet een museum in Indonesië een wassen beeld van Hitler verwijderen na klachten van het zelfde Wiesenthal Centre. Dit nadat smakeloze selfies van bezoekers de wereld overgingen. De directeur van het museum verklaarde destijds het beeld van Hitler met spijt weg te halen want de pop was een van de populairste in het museum en ook neergezet bij wijze van 'entertainment'.

Ook in India zijn velen minder bekend met de oorlogsmisdaden van de nazi’s en geldt de bewondering vooral de militaire veroveringen van de Duitse legers. Een Indiase journalist zag dat bevestigd in een klein onderzoekje onder scholieren die van zijn vrouw Franse les kregen. Een derde van hen noemde Hitler als eerste toen werd gevraagd naar een 'bewonderenswaardige historische figuur'. Toen ze vervolgens op de jodenvervolging en massamoorden werden gewezen, dachten de meeste scholieren dat dat zeker niet goed was maar misschien ook een noodzakelijk kwaad omdat er ‘veel verraders onder hen’’ zouden zijn geweest.