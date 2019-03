‘Kinderen graven zelf in de modder om ouders te vinden’

Edith Morch-Binnema is hoofd kinderbescherming van Unicef in Mozambique. Ze beschrijft hoe tijdens de orkaan Idai vorige week ouders en kinderen elkaar zijn kwijtgeraakt: ,,Eerst is er die wind van 200 kilometer per uur, die daken wegblaast en bomen op huizen smijt. Er zijn daar nauwelijks huizen met stevige constructies. Dus iedereen rent naar buiten. Het is donker en de orkaan raast. Mensen raken gedesoriënteerd, rennen alle kanten op. In de paniek probeer je je kinderen bij je te houden, maar midden in de storm komen daar die vloedgolven nog eens overheen.’’



Er zijn nu nog locaties waar 12 meter water staat, aldus Morch-Binnema aan de telefoon vanuit Maputo. Het geeft een idee van de overstromingen. Dronebeelden die gisteren werden gemaakt, tonen de streek bij de havenstad Beira als een gigantische delta. Verhalen doen de ronde over kinderen die zijn weggespoeld. ,,Als je een groot gezin hebt, zorg je dat je je kleinste oppakt, de anderen rennen met je mee. Maar of ze in de zelfde boom klimmen of in dezelfde boot stappen, weet je niet’’, zegt Morch-Binnema. ,,We weten dat 1,9 miljoen mensen het slachtoffer zijn, onder wie een miljoen kinderen. Wij hopen in ieder geval 500.000 kinderen te bereiken. Het is op dit moment moeilijk aan te geven hoeveel kinderen hun ouders zoeken.’’