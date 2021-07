Kindermuseum in VS cancelt lhbti-evenement na doodsbedreigingen

update Vakantie­dra­ma in Frankrijk: Stellendam­mer stikt in stukje vlees op terras van restaurant

14:46 Een vakantie in de Franse Loirestreek is voor een echtpaar uit Stellendam op leeftijd geëindigd in een nachtmerrie. De man (75) overleed vrijdagavond in Amboise op het terras van een Italiaans restaurant nadat hij zich had verslikt. ,,We hebben alles gedaan wat in ons vermogen lag maar konden zijn leven niet redden’’, zegt de aangeslagen directeur Arnoud Gourdon tegen deze site.