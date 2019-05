Kindje uit baarmoeder van vermoorde tiener Chicago levend in vaders armen

Yovani Lopez, de echtgenoot van de vermoorde Marlen Ochoa-Lopez en vader van de kleine Yadiel, is samen met zijn zoontje te zien op foto's die gisteren zijn gedeeld op sociale media. De baby lag in kritieke toestand in het ziekenhuis na de brute aanval op zijn moeder. Inmiddels mag zijn familie hem vasthouden. De familie noemt het een wereldwonder dat het kindje nog leeft, maar roept op om ‘te blijven bidden’. De toestand van de baby is nog steeds kritiek, zegt de familie tegen Amerikaanse media.



Voor de moord zijn twee verdachten in beeld: Clarisa Figueroa (46) en haar dochter Desiree (24). De hoogzwangere Marlen Ochoa-Lopez zou op 23 april naar het huis van Figueroa zijn gelokt met een aanbod van gratis babykleertjes. Aldaar werd de 19-jarige gewurgd, waarna de baby uit de baarmoeder is gesneden.



Toen moeder en dochter Figueroa het alarmnummer belden omdat de baby niet ademde, beweerden ze dat Clarisa Figueroa net bevallen was. Vermoedelijk wilde Clarisa het kindje als haar eigen zoon opvoeden. Haar volwassen zoon was onlangs overleden.