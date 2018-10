‘Kippenmonster zonder kop’ voor het eerst gefilmd nabij Antarctica

Een zeekomkommer die ook bekend staat als het ‘kippenmonster zonder kop’ is door Australische onderzoekers gefilmd in de Zuidelijke Oceaan ten oosten van Antarctica. Het is de eerste maal dat het ongewervelde dier in dat gebied werd gespot en op beeld vastgelegd.

,,Sommige beelden die onze onderwatercamera’s doorsturen vanuit de diepzee zijn werkelijk adembenemend, er staan diersoorten op die we in dit stuk van de wereld nog nooit hebben gezien”, zegt professor Dirk Welsford van de Australische ‘Zuidpool Divisie’.

De ‘Enypniastes eximia’ is eerder voor het eerst gezien in de Golf van Mexico in 2017 en werd nu op beeld vastgelegd op een diepte van drie kilometer voor de kust van Heard Island door speciale camera’s ontwikkeld door het Australische onderzoeksteam.

,,De behuizing die de camera en elektronica beschermt, is extreem duurzaam en zodanig ontworpen dat ze bevestigd kan worden aan beuglijnen van vissersschepen in de Zuidelijke Oceaan”, legt Welsford uit.

De ontdekking van het ‘kippenmonster zonder kop’ was een verrassing voor de wetenschappers. ,,Ons team had dit nog nooit gezien, we wisten niet wat het was, dus zochten we het op via Google.”

Hoewel de meeste zeekomkommers niet in staat zijn om te zwemmen, beweegt dit kippenmonster zich doorheen de diepzee en laat zich naar de zeebodem zakken om zich te voeden. ,,Het is behoorlijk fascinerend om te zien hoe deze zeekomkommer voorbij onze camera’s zwemt. Het is een van de meest spectaculaire zeewezens die ik ooit heb gezien,” vertelde Welsford.

Volgens de professor is de eigenzinnige bijnaam van het organisme ontstaan toen marinebiologen een grapje maakten. ,,Het ziet er een beetje kipvormig uit ... en het is een coole naam,” zei hij.

,,Het is ook een weerspiegeling van hoe weinig we eigenlijk weten over de diepzee en de bijzondere ontdekkingen die we voortdurend doen.”