Kleine Émile (2,5) nog altijd niet gevonden: ‘Geen enkele aanwijzing, geen enkel stukje informatie’

,,Kleine Émile is niet gevonden.” Procureur Rémy Avon kon de verzamelde pers dinsdagavond in het Franse gehucht Haut-Vernet, waar het 2,5-jarige peutertje zaterdag verdween, helaas geen goed nieuws melden na een lange derde dag zoeken. Helemaal niet zelfs. ,,We hebben geen enkele aanwijzing, geen enkel stukje informatie, geen enkel element dat ons helpt om deze verdwijning te begrijpen.”

De 2,5-jarige Émile raakte zaterdag vermist in het Franse gehucht Haut-Vernet, in het departement Alpes-de-Haute-Provence. Het peutertje was daar nog niet zo lang afgezet bij zijn grootouders, toen hij plotseling verdween. Buren zagen hem nog alleen over straat lopen, maar sindsdien ontbreekt elk spoor van het kind. De autoriteiten gaan niet uit van een misdrijf, maar zeggen ook dat geen enkel scenario wordt uitgesloten.

Over een andere boeg

Na 48 uur intensief zoeken was er maandag nog steeds geen spoor van Émile en dat terwijl net de eerste 48 uur meestal zo cruciaal zijn. Op de derde dag zoeken gooide de politie het over een andere boeg: Haut-Vernet werd afgezet en vrijwillige zoekers waren niet langer welkom.

Volledig scherm Beeld van de zoekacties vandaag naar Émile. © Photo News

Tachtig politieagenten en een tiental gespecialiseerde militairen zochten dinsdag volop verder naar Émile, met de hulp van speurhonden en een helikopter. In totaal werd zeker 12 hectare uitgekamd.

De 25 inwoners van Haut-Vernet werden allemaal ondervraagd in de hoop om nieuwe aanwijzingen te vinden. De 30 gebouwen, waaruit het gehucht bestaat, en 12 voertuigen zijn volledig onderzocht. Intussen wordt er aan de hand van telefoniegegevens geprobeerd om vast te stellen wie zich in de buurt van het gehucht bevond toen de Émile daar aan de aandacht van zijn grootouders ontsnapte.

Helemaal niets

Voorlopig leveren de inspanningen niets op. Het is ontzettend frustrerend voor de speurders. ,,We staan op hetzelfde punt als waar we gisteren stonden en waar we eergisteren stonden, en het is niet dat het onderzoek niet zwaar is opgevoerd”, vertelde Rémy Avon, de procureur van Digne-les-Bains dinsdagavond aan de pers. ‘Geen enkele aanwijzing, geen enkel stukje informatie en geen enkel element’ kan volgens hem de verdwijning van de Émile verklaren.

Volledig scherm Beeld van de zoekacties vandaag naar Émile. © Photo News

Nog meer speurders

,,We hebben alleen twee getuigenissen van mensen die het kind ongeveer tien meter van het huis van de grootouders hebben zien wandelen in het kleine aflopende straatje daar", lichte de procureur toen. Woensdag wordt het aantal speurders verhoogd van vijftien naar twintig.

Volledig scherm Beeld van de zoekacties gisteren naar Émile. © AFP / RV

Tips en telefoontjes

Het is duidelijk dat iedereen meeleeft. De politie kreeg 1.200 tips en oproepen binnen die nu allemaal moeten worden geverifieerd. Avon riep mensen op om de rechercheurs niet te overladen met nutteloze informatie. Uiteraard is relevante info wel zeer welkom.

Het scenario dat Émile is verdwaald, lijkt steeds minder waarschijnlijk. Ook wordt gevreesd dat er een grote kans is dat de jongen niet meer in leven is.

Alle scenario’s

Avon wilde dinsdagavond niet speculeren over wat er gebeurd kan zijn met het peutertje, maar herhaalde dat alle scenario’s worden onderzocht. ,,We werken van uur tot uur, van dag tot dag en houden alle mogelijke scenario’s in onze gedachten. Alle mogelijke hypothese worden bestudeerd. Alles wordt onderzocht, zonder uitzondering.”

Volledig scherm Beeld van de zoekacties maandag naar Émile. © AFP

Doodongerust

De procureur gaf aan dat hij vlak voor de persconferentie nog met de ouders van Émile sprak. ,,Ze zijn doodongerust”, zei hij. ,,Ze wachten.” Hij zei dat hij hen ook in de verdere fase van het onderzoek goed op de hoogte wil houden van alle ontwikkelingen.

De zoektocht naar Émile vindt plaats in bergachtig gebied en in hete weersomstandigheden. De temperaturen gaan op het moment op sommige momenten op de dag boven de 30 graden.

KIJK. De politie kamde vandaag 12 hectare uit, verhoorde 25 mensen en doorzocht 12 voertuigen in de zoektocht naar Émile

Volledig scherm Beeld van de zoekacties vandaag naar Émile. © Photo News

