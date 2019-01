Kleine Julen (2) zit nog steeds in Spaanse put: reddingswerkers hopen vandaag op een doorbraak

Spaanse reddingswerkers leggen vandaag de laatste hand aan de twee tunnels die zijn gegraven naar de 110 meter diepe put waar op dit moment het Spaanse peutertje Julen gevangen zit. Het jongetje zit al sinds zondagmiddag vast in de put. Tot op heden is er geen teken van leven geweest. De autoriteiten verwachten vandaag duidelijkheid te krijgen over zijn situatie.

De samenstelling van het landschap in het Zuidspaanse Totalán zorgt ervoor dat het graven van de reddingstunnels erg lastig is, en veel tijd kost. Het gesteente waarin de put zich bevindt is hard en wisselt per grondlaag. Hierdoor moet telkens ander graafmateriaal worden gebruikt.

Julen, die op 73 meter in de put is blijven hangen, heeft nadat zijn vader hem hoorde huilen op zondagmiddag geen teken van leven meer gegeven. Toch bestaat er geen enkele twijfel dat de kleine Julen in de put zit. Reddingswerkers hebben via een dna-test kunnen bevestigen dat enkele haren die zondagnacht in de 110 meter diepe en 25 tot 30 centimeter smalle put werden gevonden, daadwerkelijk van de peuter zijn.

Ook heeft zijn vader gisteren gedetailleerd aan de Spaanse media over de val van zijn zoontje verteld. Volgens hem rende Julen over het terrein waar de familie een paella aan het maken was toen hij ineens verdween. ,,Ik stond op vier, vijf meter,” aldus de vader. ,,Mijn nicht, die achter hem aan liep, zag hoe hij met zijn handen in de lucht naar beneden viel. Ik was er binnen enkele seconden, haalde de stenen weg die rond het gat lagen en stak mijn arm tot de schouder in de put. Ik wist niet hoe diep de put was, en hoorde hem huilen.”

,,Ik blijf nog steeds hopen dat mijn zoon nog in leven is”, zei vader José gisteren meerdere malen tegen de Spaanse media. ,,Ik vraag iedereen om niet te stoppen totdat we hem gevonden hebben.” De vader is wel kritisch over de aanpak van de Spaanse autoriteiten. ,,Het duurde lang voordat er grootschalige hulp werd ingezet. Nu zie ik dat er hard wordt gewerkt, dat er schot in de zaak zit. Ik heb nu ook weer hoop.”

Mijnbouwer

Het plaatsje Totalán is ondertussen volledig ingenomen. Er zijn tientallen journalisten, cameraploegen, agenten, brandweerlieden, technici uit binnen- en buitenland, mijnwerkers en hulpverleners ter plekke. Veel hebben auto's, tenten en zelfs caravans meegenomen om te kunnen verblijven op de plek van de ramp. De boormachines, onder meer bediend door een Zweedse mijnbouwer, hebben vannacht doorgeboord om het jongetje te bereiken.

Ook de familie van Julen is er nog. Ouders Vicky en Jose krijgen psychologische hulp terwijl ze wachten op nieuws over hun kind. ,,Ik heb nog steeds hoop, vertelde de vader gisteravond aan de aanwezige pers.

De plaatselijke autoriteiten hopen vandaag op een doorbraak.

Volledig scherm Jose Rosello, links. De vader van Julen. © AFP