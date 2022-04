Klimaatactivist lijmt hand vast aan microfoon Britse radiozender

De actie, waarmee de activist meer aandacht vroeg voor klimaatverandering, leidde ertoe dat de presentator van dienst naar een andere studio moest verhuizen om de uitzending voort te zetten.

Just Stop Oil-woordvoerder Nathan McGovern sprak met LBC-presentator Tom Swarbick over hoe de radiozender een bericht van de actiegroep had behandeld. Terwijl McGovern sprak, pakte hij een tube lijm uit zijn zak, smeerde er zijn hand mee in en pakte de microfoon vast.

Quote Voor de luiste­raars die zich afvragen wat het gebonk is dat zij nu horen, meneer McGovern lijkt zijn... heeft u nu uw hand aan de microfoon geplakt? LBC-presentator Tom Swarbick

Ludiek

,,Voor de luisteraars die zich afvragen wat het gebonk is dat zij nu horen, meneer McGovern lijkt zijn... heeft u nu uw hand aan de microfoon geplakt? Dat is fantastisch!” zei Swarbick volgens de Britse krant The Mirror tegen zijn gast.



McGovern legde de presentator vervolgens uit dat hij vindt dat hij het ‘enorme platform’ van de zender niet voldoende gebruikt om de effecten van klimaatverandering te laten zien. ,,In een situatie als deze moet ik de microfoon pakken en mensen vertellen in welke situatie we ons bevinden, want mensen zoals jij zullen dat niet doen”, verklaarde de woordvoerder.

Het is niet de eerste keer dat Just Stop Oil op een ludieke manier van zich laat horen. Nog geen twee weken geleden rende een actievoerder het veld op tijdens het Premier League-duel tussen Arsenal en Liverpool en bond zichzelf vast aan de doelpaal. Met dergelijke acties wil Just Stop Oil de Britse regering bewegen projecten rondom fossiele brandstoffen een halt toe te roepen.

