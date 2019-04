Klimaatactivisten bezetten Londen, ruim 800 aanhoudingen

Pogingen van XR om de luchthaven Heathrow in Londen te blokkeren, mislukten vrijdag. Eerder in de week zorgden de activisten voor grote verkeershinder in de Britse hoofdstad, waar ze belangrijke verkeersknooppunten bezetten. De autoriteiten hebben de demonstranten gesommeerd hun acties te beperken tot het gebied rond Marble Arch. De politie treedt op tegen betogers op andere locaties, zoals Waterloo Bridge.

De autoriteiten verwachten dat de protesten nog weken zullen aanhouden.