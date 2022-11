Klimaatactivisten leggen vliegverkeer Berlijn stil: ‘Vliegtuig geen vervoermiddel voor gewone mensen’

Klimaatactivisten van de Letzte Generation (Laatste Generatie) kwamen omstreeks 16.00 uur op twee plaatsen op het luchthaventerrein. Dat gebeurde volgens de zegsman aan de noord- en zuidzijde. Uit veiligheidsoverwegingen werden beide start- en landingsbanen gesloten. Aan het begin van de avond werd het luchthaventerrein weer vrijgegeven.

De activisten streamden de actie live op Twitter en YouTube. Daar was te zien hoe ze kort na 16.00 uur een gat in een hekwerk knipten en het luchthaventerrein op reden. Vervolgens hielden ze spandoeken voor de camera en legden ze hun motieven uit. ‘Het vliegtuig is geen vervoermiddel voor gewone mensen. De meesten - zo’n 80 procent - hebben nog nooit gevlogen. Eén welvarend procent van de bevolking is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de vluchtgerelateerde emissies', luidde het.

Twee actievoerders plakten zich met lijm vast op een van de twee start- en landingsbanen, andere fietsen over het terrein. ‘Voordat ze het luchthaventerrein betraden, brachten ze de politie op de hoogte', meldde de actiegroep op Twitter.

Zo’n tien minuten na het begin van de actie waren er blauwe zwaailichten te zien op het luchthaventerrein en even later waren ook politieagenten te horen die de activisten toespraken. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen zich zonder toestemming op het asfalt bevonden, zei een woordvoerder van de federale politie tegen de regionale omroep RBB24. Het is nog onduidelijk of er activisten zijn aangehouden.

Dresden en Leipzig/Halle

Dertien vluchten moesten door de protestactie worden omgeleid naar de luchthavens van Dresden en Leipzig/Halle, verklaarde de exploitant aan de regionale omroep. De luchthavens liggen respectievelijk zo’n 165 en 179 kilometer zuidelijker.

Voordat de twee start- en landingsbanen werden gesloten, was op de website van de luchthaven te zien dat achter enkele vluchten die tussen 16.40 uur en 16.50 uur zouden vertrekken naar Keulen/Bonn en Stuttgart ‘vertraagd’ stond. Vijf vluchten die omstreeks 16.45 uur zouden aankomen, werden eveneens als ‘vertraagd’ aangegeven in het informatiesysteem van de luchthaven, meldde de regionale omroep.

Op de vliegtuigvolgsite FlightRadar24 waren zes toestellen te zien op de luchthaven: twee van Ryan Air, eentje van de Hongaarse low cost luchtvaartmaatschappij Wizz Air, een van de Portugese luchtvaartmaatschappij Tap en twee van British Airways. Voordat het vliegverkeer werd stilgelegd, was te zien dat sommige vliegtuigen onderweg naar Berlijn van koers veranderden en dat andere boven de luchthaven cirkelden. Alle binnenkomende vluchten werden omgeleid naar de luchthaven van Dresden, zo’n 165 kilometer zuidelijker.

Snelheidslimiet

De klimaatactivisten veroorzaken al geruime tijd verkeershinder in Berlijn door het blokkeren van in- en uitvalswegen. Daarbij plakken ze zich telkens vast aan het asfalt, waardoor het de politie veel tijd kost hen te verwijderen. Dit tot woede van veel automobilisten. Met de acties wil de Letzte Generation bij de regering meer inspanningen afdwingen om het klimaat te beschermen. Ze eisen onder meer een snelheidslimiet van 100 kilometer per uur op de snelwegen en een fors goedkoper openbaar vervoer op lokaal en regionaal vlak.

