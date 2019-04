Klimaatmeisje roept het Europees Parlement op tot actie in emotionele speech

LivestreamZelf mag ze nog niet stemmen. Maar het beroemde klimaatmeisje Greta Thunberg mag vandaag wel in het Europees Parlement in Straatsburg haar visie uiteenzetten. Ze roept politici in een emotionele toespraak op om naar haar en de wetenschap te luisteren; ‘ons huis staat in brand’.

Thunberg reisde met de trein vanuit Zweden helemaal naar het oosten van Frankrijk. De activiste is in het parlementsgebouw maar mag niet de plenaire zitting toespreken. Daarom is ze uitgenodigd in de milieucommissie van het parlement. Ze begon haar toespraak met verwijzen naar de brand gisteren in de Notre-Dame, een groot verdriet: ,,Iets soortgelijks is aan de hand met onze aarde. Ons huis staat in band. Ik wil dat jullie, de mensen met macht, hier ook naar handelen. Onze samenleving is als een zandkasteel. Prachtig, maar de fundering is verre van stevig.’’

Thunberg zei dat wanneer we inzien dat ons huis in brand staat, we niet 'business class zouden vliegen en rustig zouden bespreken dat de markt het wel zal oplossen’, en wanneer politici inzien dat ons huis in brand staat, ‘ze niet het zoveelste spoedoverleg zullen houden over de Brexit en geen een over het klimaat’. Haar toehoorders gaven haar een spontaan en welgemeend applaus.

Bij het opsommen van de onherroepelijke veranderingen die de planeet en het klimaat nu doormaken, het uitsterven van diersoorten, enorme boskap, het smelten van de ijskappen, lucht- water- en bodemvervuiling, ‘allemaal versneld door onze leefstijl waarvan we vinden dat het ons recht is’, kreeg ze het even te kwaad. Emotioneel vervolgde ze haar toespraak. ,,Ik snap het als jullie niet naar mij luisteren, ik ben ten slotte maar een 16-jarige scholiere uit Zweden. Maar luister alsjeblieft naar de wetenschap. Alles is wetenschappelijk is onderbouwd. De politieke leiders moeten hun verschillen bijleggen en zich verenigen achter de wetenschap.’’ Ze kreeg een staande ovatie.

Oproep Europese verkiezingen

Eerder vandaag riep Thunberg tijdens een persconferentie jongeren op om hun stemrecht slim te gebruiken tijdens de Europese verkiezingen. ,,We moeten druk zetten op mensen in parlementen en op de oudere generatie, zodat ze begrijpen wat de volle betekenis is van de klimaatverandering. Zij hebben de meeste invloed, zij kunnen het stoppen’', aldus Thunberg. Scholieren die spijbelen voor hun klimaatmarsen in heel Europa steunt ze en spoort ze aan om door te gaan. ,,Ze schrijven geschiedenis en ze doen het geweldig.’’