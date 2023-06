KLM-vliegtuig na landing in Ecuador ontruimd wegens bommelding

De autoriteiten melden dat zij om 13.00 uur (lokale tijd) een melding binnenkregen over een explosief in het vliegtuig. Na landing werden de ruim 300 passagiers van vlucht KL755 geëvacueerd en vond er een zoekactie plaats, waarbij ook politieactiviteit was in de terminal. Even na 17.00 uur liet de politie weten dat er geen explosieven waren aangetroffen in het vliegtuig.