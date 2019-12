Klopjacht bij Nederlandse grens: ‘zware jongens’ ontsnapt uit cel Turnhout, drie gepakt

De vijf wisten om 19.50 uur tijdens een avondwandeling op het complex over een muur te klimmen. De gevangenis laat weten dat niet zeker is of het vijftal werd opgewacht door een vluchtauto, eerder ging de gevangenis daar wel van uit. Welke gevangenen zijn ontsnapt is niet bekendgemaakt.

De Nederlandse politie in de aangrenzende regio rond Tilburg was niet bereikbaar voor commentaar. Het is niet bekend of Nederlandse politie ook uitkijkt naar de voortvluchtige gevangenen.

Grote zoekactie

De Belgische politie zette al snel alle beschikbare manschappen en een speurhond in voor de zoekactie. Om 21 uur had die zoekactie nog geen resultaat op geleverd. ,,Onder de vijf ontsnapte gevangenen zitten ook gedetineerden bij die zware veroordelingen hebben opgelopen, onder meer voor zware geweldsdelicten”, zei korpschef Roger Leys.

,,We zijn momenteel in overleg met het parket om te beslissen wanneer we foto’s van de ontsnapte gevangenen zullen vrijgeven.”

Sekkaki

Verschillende bronnen in en rond de gevangenis melden dat een van de vijf ontsnapte gevangenen Oualid Sekkaki is. Officiële bevestiging van de politie is er nog niet. De korpschef van politie Turnhout houdt het op ‘ik kan dat bevestigen noch ontkennen’.

Oualid Sekkaki (26) is de jongere broer van Ashraf (36) die in 2009 uit de gevangenis van Brugge wist te ontsnappen dankzij trawanten die een helikopter hadden gekaapt. Een jaar later wist hij dan ook nog eens te ontsnappen uit een gevangenis in Marokko, maar hij werd weer gevat. Jongere broer Oualid kreeg twee jaar cel na een schietpartij in de zomer van 2015 in Hoboken. Een 28-jarige man raakte toen gewond aan de knie.

Omstandigheden onduidelijk

Over de omstandigheden van de ontsnapping van vanavond is nog niet veel duidelijk. ,,Om 19.50 uur is het alarm afgegaan van de alarmdraad boven de omheining”, vertelt korpschef Leys. ,,Bij nazicht door de cipiers bleken er vijf gevangen verdwenen te zijn. Mogelijk hebben de gedetineerden hulp gekregen van buitenaf, dat is nog niet duidelijk.”

Op Facebook laat de politie weten dat het toch niet duidelijk is of de gevangenen te voet zijn gevlucht, dan wel of ze zijn opgepikt door een voertuig. Ook over de kledij die de mannen op dit moment dragen, is niets geweten. De politie waarschuwt wel om niet zelf actie te ondernemen als je de gevangenen ziet.