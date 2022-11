Klopjacht in Italië op moordenaar van drie prostituees

Bewakings­beel­den tonen hoe snuggere jongen (10) ontsnapt aan potentiële ontvoerder: ‘Doe alsof je mijn mama bent’

Slim zijn kan levens redden. Dat heeft de 10-jarige Sammy Green uit de Amerikaanse staat Pennsylvania aan den lijve ondervonden. Toen Sammy afgelopen vrijdag na school op weg was naar huis, merkte hij dat hij gevolgd werd door een onbekende vrouw. Het kind twijfelde geen seconde en liep een winkel binnen. Daar vroeg hij aan de kassamedewerker of ze wou doen alsof ze zijn moeder was. Op die manier kon Sammy zijn mogelijke kidnapping voorkomen.

16 november