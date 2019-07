Klopjacht op twee voortvluchte Canadese tieners breidt uit: leger ingezet

Autoriteiten zetten alles op alles om de van drievoudige moord verdachte Canadese jongens Bryer Schmegelsky en Kam McLeod op te sporen. De twee tieners verdwenen half juli en weten sinds die tijd uit handen van de politie te blijven.

Het leger gaat nu vanuit de lucht op zoek naar de voortvluchtige tieners, terwijl agenten hun klopjacht op de grond voortzetten. De twee waren eerder gezien op camerabeelden van een ijzerwinkel in de plaats Meadow Lake. Een dag later werden ze gezien in Gillam, ongeveer 1.300 kilometer verderop.

Inwoners van het plaatsje reageren geschokt op dat nieuws. Bewoners hebben direct maatregelen genomen: cafés, restaurants en winkels sluiten eerder zodat niemand in het donker naar huis hoeft te wandelen en sommige slapen met een wapen bij de hand.

De twee tieners worden in verband gebracht met de dood van de Australische toerist Lucas Fowler (23) en zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24). Dat gebeurde in de provincie British Columbia. Hun lichamen werden op 15 juli zwaar verminkt aangetroffen in een Canadse berm. De twee jongens zouden daarna een een oudere man, Leonard Dyck uit Vancouver, op gruwelijke wijze om het leven hebben gebracht, zo’n 500 kilometer verderop in dezelfde provincie.

Auto

Omdat de pick-uptruck van de tieners uitgebrand werd teruggevonden in de buurt van het stoffelijk overschot van de oudere man werd in eerste instantie gedacht dat ook hen iets overkomen was. Maar de politie ontdekte later voldoende bewijsmateriaal om te geloven dat McLeod en Schmegelsky de gruwelijke misdaden zelf gepleegd hebben.

De twee waren begin deze maand met de auto naar het noordwesten van Canada getrokken om werk te zoeken, maar lieten na 12 juli niets meer van zich horen. Daarop sloegen hun families groot alarm. De vader van één van de twee, Bryer Schmegelsky, vertelde onlangs in een emotioneel interview dat zijn zoon ‘heel veel pijn’ in zich draagt en waarschijnlijk op ‘zelfmoordmissie’ is. Familieleden van de vermiste jongens, beiden uit Port Alberni in Brits Columbia, zeiden eerder dat McLeod en Schmegelsky absoluut geen types zijn om brute moorden te plegen.