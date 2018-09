Knaagdier vreet aan vingers van pasgeboren baby in Waals dorpje

Gevangen Lula mag niet meedoen aan presidents­ver­kie­zin­gen Brazilië

5:34 Hij is nog altijd de gevierde held van miljoenen Brazilianen, ligt mijlenver voorop in de peilingen, maar de oude held en voormalig president Lula da Silva mag niet meedoen aan de presidentsverkiezingen in oktober. Dat besliste het Electoraal Hof vrijdagnacht.