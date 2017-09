Koenders: 'Europa in gevaar door Noord-Korea'

,,Kim test niet alleen nucleaire wapens, hij test ook de internationale gemeenschap", aldus Koenders. Volgens hem is het belangrijk om de eenheid te bewaren tussen alle betrokken grootmachten, waaronder Rusland en China, zodat het regime van leider Kim Jong-un onder druk kan worden gezet. ,,Als de grote landen uit elkaar zouden vallen, hebben we een groot probleem."

Vrees uitbreiding

Koenders vreest verdere verspreiding van kernwapens als Noord-Korea definitief een kernmacht wordt. ,,Het risico is dat een nucleair Korea zou kunnen leiden tot verdere uitbreiding van kernwapens."



Frank van der Kappen, voorheen militair adviseur van de Verenigde Naties, waarschuwde eerder dit jaar al voor een escalatie. ,,Dit is een conflict wat in potentie wereldwijde gevolgen kan hebben", zei hij in een radio-interview met NPO. Nu China minder invloed heeft op het regime van Noord-Korea, lijkt Kim nergens meer voor terug te deinzen.