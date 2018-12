Kogels stoppen Franse gevangene niet bij ontsnapping

Extra bewaking

Thomas Bras was een zogenoemde DPS-gevangene die extra bewaking kreeg vanwege zijn ontsnapping uit de rechtszaal in de Parijse voorstad Créteil, in december 2016. De rechtbank veroordeelde hem die dag tot een gevangenisstraf van acht jaar wegens diefstal met braak, afpersing met geweld en oplichting.

Drones

In juli ontsnapte de beruchte Franse bankovervaller Redoine Faïd (46) op spectaculaire wijze uit de gevangenis in Réau (Seine-et-Marne) bij Parijs. Hij stapte doodleuk in een helikopter die was geland op de binnenplaats. Drie maanden later werd hij weer opgepakt in een appartement in de Parijse voorstad Creil.