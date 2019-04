Komiek Zelenski nieuwe president Oekraïne: ‘Hou ons in de gaten, alles is mogelijk’

Zelenski, die onder meer in een populaire tv-serie een president speelt, was eind maart ook al de winnaar van de eerste ronde, maar kreeg toen geen absolute meerderheid. Hij beloofde het Oekraïense volk niet in de steek te laten. ,,Ik ben nog niet officieel de president, maar als een burger van Oekraïne kan ik tegen alle landen van de voormalige Sovjet-Unie zeggen hou ons in de gaten. Alles is mogelijk’'.

Porosjenko (53) kwam niet verder dan ruim 25,3 procent. De scheidende president erkende zijn nederlaag en feliciteerde Zelenski. ‘Ik verlaat de post van president van het land vanaf de volgende maand. Zo heeft de meerderheid van het volk besloten en in accpeteer die beslissing’, aldus een geëmotioneerde president.

Hij zei tegen zijn aanhangers evenwel dat hij de politiek niet de rug zal toekeren. De verkiezingen verliepen zonder noemenswaardige incidenten. De zege, naar het schijnt meer tot stand gekomen door de afkeer van Porosjenko dan door het vertrouwen in de 41-jarige Zelenski, is nog veel groter dan op basis van de peilingen werd verwacht.

Russischtalig

Zelenski bedankte zijn staf en anderen voor hun hulp bij zijn overwinning. Hij deed in het Oekraïens, terwijl hij vooral Russischtalig is. Drie weken geleden pakte Zelenski al 30 procent van de stemmen en Porosjenko slechts 16 procent. Omdat geen van de kandidaten toen meer dan 50 procent kreeg, was de tweede ronde van vandaag noodzakelijk.

Met de stembusgang van zondag komt er een einde aan een keiharde campagne waarvan het klapstuk afgelopen vrijdagavond plaatsvond in het Olympisch stadion van Kiev in de vorm van het eerste en laatste directe debat dat de twee polititieke kemphanen voerden.

Zelenski heeft tot op heden weinig van zijn plannen ontvouwd, iets waar Porosjenko hem ook voortdurend op aanviel. Prioriteit voor hem heeft het stoppen van de oorlog in de afvallige Oekraïense regio’s Donetsk en Loehansk in het oosten van Oekraïne. Daar vechten rebellen, gesteund door het pro-Russische leger, al vijf jaar voor afscheiding van hun zelfverklaarde ‘volksrepublieken’.

Rebellen

Om vrede te bewerkstelligen, wil Zelenski rechtstreeks onderhandelen met de rebellen en met hun beschermheer Rusland. Porosjenko heeft daarover altijd een harder standpunt ingenomen en gewaarschuwd dat Zelenski door zijn onervarenheid de belangen van Oekraïne zal verkwanselen aan de geharde en ervaren Russische president Vladimir Poetin.

Naast een oplossing voor de oorlog in Oost-Oekraïne heeft Volodymyr Zelenski beloofd de oligarchie – het systeem waarbij schatrijke Oekraïense zakenmannen hun belangen behartigen door stromannen in het parlement in te zetten – aan te pakken.