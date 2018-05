Koninklijk vliegen: oud regeringstoestel op de VIP-tour voor Australische elite

In juni vorig jaar mochten Nederlandse liefhebbers een laatste blik werpen op de KBX. Ruim 3800 mensen kwamen naar vliegbasis Woensdrecht om afscheid te nemen van het bijna 22 jaar oude ‘beestje’. Een kijkje nemen in het ooit grondig verbouwde interieur van de regeringsjet zat er echter niet in.



Australische reizigers krijgen die kans nu wel. Vrijdag maakte de vliegmaatschappij uit Queensland een eerste rondje met de Fokker 70, die met nog geen 8000 vlieguren onder zijn vleugels als ‘Fit for a Queen’ wordt aangeprijsd. Passagiers wacht een koninklijke behandeling.



Volledig scherm Dat onze koning achter de stuurknuppel van de Fokker 70 zat spreekt tot de verbeelding © ANP

Koning in de cockpit

Alliance zet het door Nederland ‘afgedankte’ vliegtuig namelijk in als VIP-toestel en schermt met het feit dat koning Willem-Alexander, zij het incognito, meer dan eens prinsheerlijk achter de stuurknuppel zat. Ook het speciaal aangepaste interieur, waarin de ‘royal family’ en regeringsleiders door het zwerk koersten, spreekt tot de verbeelding.



Alliance Airlines veranderde dan ook bar weinig aan de uitrusting van de unieke Fokker. ,,Van het royale interieur en de queensize badkamer tot aan de strakke koninklijk buitenkant, alles is ongewijzigd gebleven’’, laat de maatschappij, die ’s lands grootste Fokkervloot heeft, trots weten. Ja, zelfs de zo herkenbare oranje strepen bleven op de kist staan.



Volledig scherm De cockpit van de KBX, waar koning Willem-Alexander meer dan eens in plaatsnam © ANP

De vleugels strekken

Tijdens de eerste vlucht onder Australische vlag liet de KBX zijn koninklijke afkomst duidelijk merken. Het toestel mocht de vleugels strekken op een vlucht langs de kust, van Brisbane naar Maroochydore. Meevliegende journalisten omschreven de take-off en landing als ‘even zacht als de comfortabele lederen stoelen’.



Directeur Scott McMillan hoopt, met een glas in de hand, dat de aankoop van de voorheen Nederlandse Fokker een schot in de roos is. ,,Dit vliegtuig biedt meer ruimte dan om het even welk andere charter in Australië’’, zegt hij tegen de Brisbane Times. ,,Er is hier een gat in de markt, als het om toestellen gaat waarin je kunt opstaan en rondlopen.’’



Volledig scherm Het ruime interieur van het oude regeringstoestel spreekt de Australiërs enorm aan © ANP

Prijzig retourtripje

Alliance heeft vooral grote bedrijven, sportploegen en fortuinlijke families als clientèle op het oog. Het vorstelijke prijskaartje is daar ook naar. Een trip van Cairns in het noorden naar de Sunshine Coast in het zuiden van Queensland, en vice versa, gaat waarschijnlijk zo’n 70.000 Australische dollars kosten. Omgerekend 45.000 euro.



Voor dat bedrag mag wel gebruik worden gemaakt van alle comfort aan boord, zoals de twee aanwezige keukens, een kleedkamer, twee badkamers en een kantoor voor ‘koninklijke zaken’. Met genoeg brandstof in de tanks om een uur of zes in de lucht te blijven, liggen zelfs de verst afgelegen plaatsen in Australië binnen bereik.