Kooplust nekt voortvluchtige Nederlandse bankoplichter op Sicilië

Hij werd ingerekend bij de stad Partinico in het westen van het Italiaanse eiland. De politie wist de man te lokaliseren dankzij zijn ‘opzichtige’ terreinwagen met Nederlands kenteken, melden regionale media. Onderzoek had volgens haar uitgewezen dat de Nederlander interesse had in de aankoop van een ‘zeer duur’ landhuis.

De zaak kwam aan het rollen door een Europees arrestatiebevel dat tegen de man was uitgevaardigd - wegens fraude en vervalsing van documenten tussen 2019 en 2021 - en informatie van Nederlandse rechercheurs. Die hadden gereconstrueerd dat de verdachte naar Sicilië was gevlucht en deelden die informatie via politiekoepel Europol met hun collega's op het Italiaanse eiland. Zij ontdekten dat de man enige tijd in Alcamo had gewoond, een stad in de provincie Trapani, en gingen zijn gangen na.

Vorige week stelden ze vast dat de Nederlander bezig was met onderhandelingen over de aankoop van een baglio in de aangrenzende provincie Palermo. Na zijn voertuig te hebben gelokaliseerd, wachtten agenten tot de verdachte terugkeerde. Op het moment dat hij in zijn terreinwagen wilde stappen, arresteerden ze de veertiger. Hij werd overgebracht naar de gevangenis in afwachting van zijn overlevering aan Nederland.

