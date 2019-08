Koppel net te laat: cruise vertrekt en zwaait hen uit met megahand

Voorzitter Huis van Afgevaar­dig­den eist buitengewo­ne vergade­ring Senaat over wapenwet

4:23 De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi heeft een buitengewone vergadering van de Senaat geëist na de dodelijke schietpartijen in de VS deze week. Pelosi roept president Donald Trump in een officiële brief op om ervoor te zorgen dat de Senaat na de zomer samenkomt om te stemmen over een aanscherping van de wapenwetgeving.