Korea's beginnen symbolisch met herstel spoor

In een volgende stap tot toenadering zijn Zuid- en Noord-Korea symbolisch begonnen met het herstel van hun spoor- en wegverbindingen in het grensgebied.

Beide landen hielden vandaag een ceremonie in de Noord-Koreaanse grensplaats Kaesong om het begin van de modernisering van de lijnen in het geïsoleerde noorden aan te geven. De VN-sancties tegen Noord-Korea voor zijn kernwapenprogramma staan de daadwerkelijke start van de werkzaamheden nog wel in de weg.

De ceremonie werd bijgewoond door zo'n tweehonderd regeringsvertegenwoordigers en gasten uit Zuid- en Noord-Korea, berichtten Zuid-Koreaanse omroepen. Rusland, China en Mongolië en de Economische en Sociale Commissie voor Azië en de Stille Oceaan van de VN (UNESCAP) hebben ook vertegenwoordigers gestuurd om aan te tonen dat het belang van het project niet beperkt blijft tot het Koreaanse schiereiland.

‘Belangrijkste bloedbaan’

,,De slagader die het zuiden met het noorden verbindt, zal de belangrijkste bloedbaan zijn voor gedeelde welvaart in Oost-Azië", zei Kim Hyun-mee, de Zuid-Koreaanse minister van Transport, naar verluidt in haar toespraak in Kaesong. Ze was samen met minister van Unificatie Cho Myoung-gyon en de andere deelnemers uit het zuiden naar Noord-Korea gereisd in een speciale trein.

Het is nog onduidelijk wanneer de werkzaamheden beginnen. Na de ceremonie volgen verder onderzoek en het uitwerken van plannen, aldus het ministerie van Hereniging in Seoul. Ook is een vrijstelling van het sanctiecomité Noord-Korea van de VN-Veiligheidsraad nodig. Noord-Korea is onderworpen aan strenge sancties. De onderhandelingen tussen de VS en het land over het nucleaire programma zijn momenteel in een impasse geraakt. Washington zal niet akkoord gaan met een versoepeling van de sancties totdat Pyongyang concrete stappen zet in de richting van nucleaire ontwapening.