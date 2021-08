Kostbaarheden Griekse koninklijke familie in vlammen opgegaan

De branden die afgelopen week woedden op het voormalige Griekse koninklijke landgoed Tatoi hebben enorme schade veroorzaakt. Niet alleen is het bosgebied grotendeels in vlammen opgegaan, ook zijn er enkele gebouwen verwoest en minstens twee containers waarin kostbaarheden uit het paleis waren opgeslagen, meldt de krant Kathimerini.

Het ministerie van Cultuur had duizenden spullen uit het voormalige zomerverblijf gehaald toen de branden in aantocht waren. Ze waren echter niet bestand tegen de verzengende vuurzee, zo blijkt uit de foto’s. De containers zijn volledig in de as gelegd, inclusief de inhoud. Het is nog onduidelijk wat er in de containers zat.

Vrijwel het hele bosgebied rond Tatoi is verloren, maar volgens de krant zijn de meeste gebouwen intact gebleven. Een pand waar het directoraat was gevestigd en een personeelsgebouw zijn wel uitgebrand. Het paleis zelf, dat momenteel wordt gerenoveerd, en de keukens hebben geen schade opgelopen.

Begraafplaats

Op beelden was eerder al te zien dat het vuur ook de koninklijke begraafplaats had bereikt. Het is nog niet duidelijk of er schade is. Op de begraafplaats hebben verschillende royals hun laatste rustplaats gevonden. Zo bevindt zich daar het graf van prins Andreas, de vader van de Britse prins Philip. Ook zijn er vijf koningen begraven, onder wie de in 1964 overleden koning Paul.

Jongeren gebruiken takken in de strijd tegen het vuur in de regio Tatoi, nabij Athene.

De Griekse titulaire kroonprins Pavlos bedankte afgelopen weekeinde via Instagram de ‘dappere brandweerlieden, het leger en alle vrijwilligers’ voor hun voortdurende inzet om het vuur te stoppen.

‘Natuurramp van ongeëvenaarde proporties’

Er woeden al tijden ernstige bosbranden in Griekenland. Brandweerlieden en inwoners vechten nu voor de zevende dag tegen het grote vuur op Evia, het op een na grootste eiland van het land. De premier sprak van ‘een natuurramp van ongeëvenaarde proporties'. Honderden mensen moesten via de zee vluchten.

Ook in de zuidelijke Peloponnesos-regio woeden bosbranden. Honderden huizen en bedrijven zijn in de afgelopen weken vernietigd of beschadigd. Tenminste 40.000 hectare land is verbrand. Het is al tijden heet in Griekenland, dat kampt met de ergste hittegolf in drie decennia. De temperatuur loopt op tot 45 graden, waardoor de bossen extreem droog zijn.

