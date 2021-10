Koude Oorlog 2.0? Mysterieus Havana-syndroom duikt nu ook op bij Amerikanen in Colombia

Het mysterieuze Havana-syndroom heeft na Wenen en Berlijn nu ook toegeslagen bij Amerikaans ambassadepersoneel in Colombia. Vijf families hebben last van onverklaarbare ziekteverschijnselen, aldus Amerikaanse media.

Het Havana-syndroom dook voor het eerst op in de Cubaanse hoofdstad Havana, waar medewerkers van de Amerikaanse en Canadese ambassades last kregen van onverklaarbare ziektesymptomen: duizeligheid, evenwichtsstoornissen, gehoorverlies en migraine. Ook hadden ze plots last van wat ze beschrijven als ‘hersenmist’: geheugenverlies en concentratieproblemen. Sindsdien wordt het fenomeen regelmatig gemeld vanuit Amerikaanse ambassades, het meest recent in Berlijn vorige week.

Nu meldt The Wall Street Journal dat minstens vijf families zijn gediagnosticeerd met het Havana-syndroom in de Colombiaanse hoofdstad Bogota, waar een van de grootste Amerikaanse ambassades ter wereld zit. De ambassade in Bogota is vaker het doelwit van aanvallen, schrijft de Amerikaanse krant, vanwege de hoge mate aan inlichtingenoperaties en anti-drugsmissies.

Quote De een hoort schurende geluiden, en de ander voelt weer vibraties in zijn hoofd. Het is echt bizar Een voormalig hooggeplaatste Amerikaanse diplomaat

Het lastige aan het syndroom is dat de symptomen nooit hetzelfde zijn. ,,Mensen ervaren verschillende dingen”, vertelt een voormalige hooggeplaatste diplomaat aan The Wall Street Journal. ,,De een hoort schurende geluiden, en de ander voelt weer vibraties in zijn hoofd. Het is echt bizar.” Ook de oorzaak is nog onbekend. De CIA deelde in juli nog dat ze eventuele Russische invloeden niet uitsluiten. Zo zouden ze met radiogolven het welzijn van het ambassadepersoneel kunnen beïnvloeden.

In totaal zijn nu zo'n 200 Amerikanen wereldwijd het doelwit geweest van het Havana-syndroom. Het precieze getal is onduidelijk omdat niet iedereen met klachten zich meldt aangezien de klachten zonder onderliggende oorzaak op kunnen duiken. De families in Bogota dachten eerst last te hebben van hoogteziekte omdat de stad op 2640 meter hoogte ligt, maar dat bleek niet zo te zijn.

