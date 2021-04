Kremlin: Russische troepen bij grens Oekraïne vormen geen bedreiging

De NAVO is net als Oekraïne bezorgd over het groeiend aantal troepen in de streek die aan de Oost-Oekraïense regio Donbass grenst. Daar heerst sinds de machtswisseling in de Oekraïense hoofdstad Kiev in 2014 een burgeroorlog, die is getemperd met een broos staakt-het-vuren. Het Kremlin steunt er de pro-Russische separatisten. De afgelopen dagen zijn er berichten over het oplaaien van de strijd in de regio, die bijna 600 kilometer ten zuidoosten van Kiev ligt.