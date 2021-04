Krim, Navalny en Tsjechië: Grote zorgen bij Europese lidstaten om conflicten Rusland

Volgens EU-topdiplomaat Josep Borrell zijn ‘op dit moment’ geen nieuwe sancties in voorbereiding, maar: ,,Dat kan veranderen.” Wat daarvoor nodig is liet de hoge vertegenwoordiger in het midden. Borrell sprak vanmiddag namens de 27 EU-lidstaten wel zijn ‘grote zorg’ uit over de nu al meer dan 150.000 Russische troepen langs de Oekraïense grens en op de Krim, en herbevestigde de Europese steun aan Oekraïne.



Ook roepen de 27 lidstaten president Poetin opnieuw op tot de-escalatie en terugtrekking van een flink deel van zijn troepen. Volgens Borrell is de troepenopbouw ook de laatste dagen nog doorgegaan en hebben de Russen nieuw materieel en veldhospitaals aangevoerd. ,,Dat is zeer zorgwekkend. Laten we hopen dat onze oproep en die van president Biden en kanselier Merkel nu gehoor vindt.”



Tijdens een videoconferentie eerder vandaag ruimden de EU-ministers van Buitenlandse Zaken veel ruimte in voor Rusland. De 27 waarschuwden Poetin dat Brussel hem verantwoordelijk houdt voor de gezondheid van oppositieleider Alexej Navalny, wiens situatie volgens Borrell ‘kritiek’ is. Borrell baseerde zich op een aan hem gerichte brief van medestanders van Navalny. ,,Hij zit nu in een regionaal gevangenisziekenhuis, maar wij willen onmiddellijke toegang van medische hulp die hij vertrouwt.”



De EU-lidstaten zegden ook hun steun toe aan Tsjechië, dat met de Russen in een apart conflict is verwikkeld over het opblazen van een Tsjechisch munitiedepot zeven jaar geleden. Praag schrijft die actie toe aan Russische geheimagenten en zette inmiddels alle Russische diplomaten het land uit, waarna Rusland hetzelfde deed met Tsjechische diplomaten in Moskou. Volgens Borrell is er geen sprake van dat andere EU-lidstaten, uit solidariteit met Tsjechië, binnenkort ook Russische diplomaten uitwijzen.