Kritiek op eerste inktviskwekerij ter wereld: ‘Het zijn kannibalen, ze vreten elkaar op in een tank’

Een Spaans bedrijf wil in de haven van Las Palmas (Gran Canaria) de eerste inktviskwekerij ter wereld openen. Het is de bedoeling dat er een miljoen dieren per jaar worden gekweekt voor de verkoop. Het plan stuit op veel verzet. ,,Inktvissen zijn hier totaal ongeschikt voor.’’