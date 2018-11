Kritiek op hondenfokker die stunt met Black Friday-kortingen op huisdieren

Marc de Rijcke van Hoeve Hoogland is zich van geen kwaad bewust. ,,In de wetgeving staat dat een dier een product is. Als andere handelaars aan Black Friday mogen meedoen, waarom wij dan niet? Wij werken volledig volgens de wetgeving en doen dus niets verkeerd.’’



Enkele dierenliefhebbers in België zijn het daarmee oneens. Zij beweren dat de honden die Hoeve Hoogland verkoopt vaak erg ziek zijn en uit Oostbloklanden komen. Veel dieren zouden de tocht naar België niet overleven. ,,De eigenaars beweren wettelijk bezig te zijn, maar verkopen honden die ziek zijn. Het is schandalig dat de eigenaars levende wezens met gevoelens met grote korting verkopen tijdens acties als Black Friday’’, zegt dierenliefhebster Inge Styven tegen Het Laatste Nieuws.



Bij de Nederlandse Dierenbescherming zijn dergelijke berichten nog niet binnengekomen. Woordvoerder Dik Nagtegaal schrikt van het bericht over Hoeve Hoogland: ,,Dieren zijn niet iets om mee te stunten. Een dier is geen ding maar een levend wezen.’’ Dat De Rijcke honden en katten voor stuntprijzen wil verkopen, zegt veel over het karakter van de man, vindt Nagtegaal. ,,Je weet gelijk dat zo iemand alleen maar op geld uit is. Dieren, met name huisdieren, zijn afhankelijk van de mens voor hun voortbestaan. En soms zitten daar echt rotte appels tussen.’’