Kroatië getroffen door zware aardbeving: hoofdstad Zagreb zonder elektriciteit

De aardbeving zou tot in Noord-Italië en Zuid-Duitsland zijn gevoeld. Het Kroatische Rode Kruis meldt op Twitter dat er daar sprake is van een ‘zeer ernstige situatie’. Eerste berichten spreken van forse schade aan woningen en gebouwen. Daken en gevels stortten in. Op sommige plaatsen gingen hele gebouwen tegen de grond. Tenminste een meisje van 13 is onder het puin bedolven, meldt de Kroatische krant 24-Sata. Er zouden meerdere mensen gewond of vermist zijn, volgens de Kroatische radio.



De beving heeft zich voorgedaan in de historische regio Banovina, nabij de plaatsen Petrinja en Sisak. Volgens de burgemeester Darinko Dumbović is de halve stad verwoest. Gisteren werd het gebied, ten zuidoosten van hoofdstad Zagreb, ook geraakt door een beving met een kracht van 5,2 op de schaal van Richter. Ook de stad Glina is zwaar getroffen. Volgens berichten is er geen huis onbeschadigd. ,,Alle daken zijn kapot. Mijn zoon ging helpen bij een ingestort flatgebouw om mensen onder het puin vandaan te halen. Hij neemt zijn telefoon niet meer op. Alle lijnen zijn uitgevallen. De schade is groter dan tijdens de oorlog", aldus een bewoonster Sabina Soldan in een live blog van 24-Sata.