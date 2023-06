Krokodil produceert nakomeling zonder mannetje, kleintje is voor 99,9 procent gelijk aan moeder

De eieren werden in januari 2018 gelegd door een 18 jaar oude vrouwelijke Amerikaanse krokodil in Parque Reptilandia. Eén ei had een volledig gevormde foetus die voor 99,9 procent genetisch identiek bleek te zijn aan de moeder, wat suggereert dat het zich had ontwikkeld zonder dat het ei was bevrucht door een mannetje. Het kleintje was volgroeid in het ei, maar stierf voor het uit het ei kon kruipen.