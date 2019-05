Kruisboogmysterie lijkt opgezet plan van door middeleeuwen gefascineerd drietal

Afgelopen weekend troffen medewerkers van het pension een 30-jarige vrouw in een plas bloed op de vloer van een driepersoonskamer. Op een bed ernaast lagen een andere dode vrouw (33) en een dode man (53) hand in hand. Allen waren gedood door kruisboogpijlen. Het tweetal in bed werd dodelijk geraakt in het hart, de vrouw op de grond in de hals. De testamenten zijn van de man en vrouw in bed. Volgens de autopsie zijn er nog meer schoten afgevuurd op de twee in bed, maar pas na de pijl die hen doodde.

Vreemd gezelschap

Volgens Duitse media had het drietal in Passau in een sportwinkel ‘spontaan’ drie kruisbogen aangeschaft. Volgens een getuige vormde het drietal een ‘vreemd gezelschap’. De vrouwen waren in het zwart gekleed en de in kostuum gestoken man had een lange witte baard. Het onderzoek wijst uit dat de drie gefascineerd waren door esoterie en middeleeuwse wapens, melden lokale media.



De omgekomen man, geïdentificeerd als Torsten W. zou een middeleeuwse winkel hebben gerund in Hachenburg, in de regio Rijnland-Palts. Hij verkocht onder meer dolken en zwaarden uit de middeleeuwen en hield zich bezig met alchemie. In de avonduren zou W. zwaardgevechten hebben georganiseerd. De andere slachtoffers hielden zich ook bezig met het naspelen van riddertoernooien, weet dagblad Bild.



In de mysterieuze zaak werden gisteren nog eens twee dode vrouwen gevonden in het appartement van de 30-jarige vrouw. Een van die slachtoffers zou de levenspartner zijn van de vrouw die in de pensionkamer op de grond lag. In het appartement werden geen kruisbogen of pijlen gevonden. De autoriteiten sluiten uit dat er nog personen van buitenaf bij betrokken zijn.