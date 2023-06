Kyana (22) verloor bij gruwelijke brand haar man en twee kinderen: ‘Ze schreeuwde hun namen nog, maar ze sprongen haar niet na’

Met video 20.000 bliksemin­sla­gen en bakken regen: onweer zet straten blank in Parijs

Zondagavond heeft een storm in verschillende Franse steden voor wateroverlast gezorgd. In Parijs viel rond 20.00 uur op minder dan een uur tijd even veel regen als er gemiddeld in twee weken tijd valt. Ook werden er in totaal 20.000 blikseminslagen geteld.