Laatste beelden Amerikaanse tiener voor haar dood in inloopvriezer

De politie gaf gisteren zes clips van beveiligingscamera’s vrij nadat er dagenlang in de media gespeculeerd werd over de doodsoorzaak van Kenneka Jenkins. Agenten vertelden na de vondst van het lichaam aan de moeder van Kenneka, Teresa Martin, dat haar dochter vermoedelijk onder invloed was toen ze de vriezer binnenging. Martin twijfelde openlijk aan dit verhaal. Ze was overtuigd dat haar dochter de zware deur van de industriële vriezer in haar eentje nooit zou kunnen openen en sluiten als ze dronken was geweest.



De vrijgegeven videobeelden lijken de conclusie van de politie nu te ondersteunen. Duidelijk is dat Kenneka Jenkins vlak voor haar dood moeite had om te lopen. Ze strompelde in het hotel uit een lift, gebruikte de muren om haar evenwicht te bewaren en liep waggelend naar de keuken waar ze uit beeld verdween vlakbij de ingang van de inloopvriezer. De camera registreerde geen andere personen in de buurt van de vriezer totdat Kenneka er dood werd aangetroffen.