Laatste foto's van geheime ‘koningin der olifanten’ met ongelooflijke slagtanden

In augustus 2017 begon de Britse fotograaf Will Burrard-Lucas aan een project dat bijna twee jaar in beslag zou nemen. Hij werkte samen met de Tsavo Trust om een fotoboek te maken. Het fonds zet zich in voor de wilde dieren in de nationale parken van Tsavo. Het boek, Land of Giants, ligt eind deze maand in de winkels. Op de cover van het boek de majestueuze olifant, onder rangers bekend onder de codenaam F_MU1.

De olifant is een ‘tusker’, een term die gebruikt wordt voor savanneolifanten met uitzonderlijk lange slagtanden, die minstens 45 kilo elk wegen en twee meter lang kunnen zijn. Er lopen nog maar minder dan dertig van die Afrikaanse olifanten rond op onze aarde. Kort na zijn aankomst in Tsavo is Burrard-Lucas erin geslaagd de olifant te fotograferen en filmen. Niet veel later is het zestig jaar oude dier een natuurlijke dood gestorven. Dat ze haar hele leven uit de handen van stropers is kunnen blijven, is ‘een overwinning’, zegt de fotograaf. Want de tuskers zijn erg gewild bij mensen die uit zijn op ivoor vanwege de enorme slagtanden.

Opmerkelijk

,,Ik was erg onder de indruk toen ik haar voor het eerst zag. Ze had de meest geweldige slagtanden die ik ooit heb gezien. Als er een koningin der olifanten bestaat, dan is zij dat sowieso. Ze leek wel een overblijfsel van een vervlogen tijdperk”, schrijft Burrard-Lucas op zijn website. ,,Het is erg zeldzaam als je als natuurfotograaf een onderwerp zoals F_MU1 kan fotograferen. Het is een uniek wezen - mogelijk het meest opmerkelijke van haar soort - en toch hebben nog maar weinig mensen haar gefotografeerd.”

De lokale autoriteiten geven nooit informatie vrij over de tuskers van Tsavo, om de dieren te beschermen. Buiten Tsavo wisten dan ook maar weinig mensen dat F_MU1 bestond.

De reuze-olifant in Tsavo. © Will Burrard-Lucas