Laatste uitspraak Joegoslavië Tribunaal: pleegde Mladic een of twee keer genocide?

Schuldig of niet, Ratko Mladic (79) heeft een zuiver geweten. Wat hem betreft deed hij tijdens de oorlog in Bosnië (1992-95) niet meer dan zijn plicht: ,,Ik verdedigde mijn volk.” De rechters van het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag dachten daar in 2017 anders over. Zij veroordeelden Mladic voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en schendingen van het oorlogsrecht. Hij werd onder meer verantwoordelijk gehouden voor de moord op meer dan zevenduizend mannen in en rond Srebrenica en de jarenlange belegering van Sarajevo. Daarvoor kreeg hij toen een levenslange straf.