Labour trekt stekker uit brexitonderhandeling met premier May: Regering staat op instorten

F-16 stort neer op gebouw in Californië

9:53 In de Amerikaanse staat Californië is een F-16 neergestort in een loods in de buurt van luchtmachtbasis March Air Reserve Base bij Riverside. Op de grond raakten vijf personen gewond. De piloot kon zich volgens een legerwoordvoerder in veiligheid brengen met zijn schietstoel. Hij is uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht.