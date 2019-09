Lachen geblazen: Franse dorpelingen moeten van burgemeester een week vrolijk zijn

Dat staat in een decreet dat is uitgevaardigd door burgemeester Freddy Riffaud van Essarts en Bocage, in de Loire-streek. ,,Alle inwoners mogen hun vrolijkheid de vrije loop laten’’, staat in het decreet. De maatregelen gelden van 5 tot en met 11 oktober.



,,Het is heel serieus’’, zegt burgemeester Riffaud. ,,We houden die week een cultureel festival, dat in het teken staat van de blijdschap. Dat doen we dit jaar voor het eerst. Met dit decreet maken we dat festival officieel, willen we de blijdschap ook officieel vastleggen die week.’’